Dopo quelli comprensibili di Mandzukic e Emre Can e quello clamoroso di Douglas Costa, ecco due nuovi like al post Instagram con cui la Juventus ha annunciato l’esonero di Maurizio Sarri. I due nuovi aggiunti sono componenti attuali della Juve, chi direttamente e chi per vie traverse. Il primo è il terzino destro Danilo, che segue il suo connazionale Douglas Costa nel voltare le spalle a Sarri. Il secondo è il figlio di Pirlo, Nicolò: non è che spera in suo padre come successore al trono? Il nome di Andrea, attuale allenatore dell'Under 23, è uno dei tanti accostati alla panchina bianconera.