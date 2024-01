Juventus, le 5 notizie del 23 gennaio 2024

Tante voci di mercato, come è inevitabile che sia in questa ultima settimana di gennaio, che guardano al presente come al futuro. E che si intrecciano con il momento d'oro di Dusan Vlahovic, "consacrato" tramite i nostri microfoni da chi ha creduto in lui prima di tutti, con l'imminente big match contro l'Inter sempre sullo sfondo - con qualche preoccupazione per Adrien Rabiot - insieme alle polemiche sugli arbitri italiani che in questa stagione sembrano davvero non finire mai.Un'altra giornata intensa in casa Juve, ma anche intorno al mondo bianconero.