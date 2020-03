Un'ora e mezza di assemblea di Lega, l'ultima, che è servita a ribadire l'obiettivo delle squadre di Serie A, e cioè portare a termine il campionato. E' una volontà unanime, che non può essere non tenuta in considerazione. Ebbene, la posizione delle società, di tutte le società, verrà espressa ufficialmente nella riunione a distanza convocata oggi dall'Uefa. Una possibilità: si riparte il prossimo 2 maggio, si chiude il 28 giugno. Riempiendo tutte le domeniche e i mercoledì lasciando coppe e spazi liberi nella speranza che Champions ed Europa League si chiudano con le final four..



OLTRE IL 30.06 - L'obiettivo è salvare la stagione, decidere lo scudetto e i passaporti per l'Europa. Lo stesso presidente della FIGC ha accennato alla possibilità di bilanciamento del campionato in due stagioni diverse. Nel senso? Si può sforare, andare anche oltre l'ultimo giorno di giugno (ma andrebbero studiati bene i contratti). Comunque, prima devono ripartire gli allenamenti: per i calciatori altre due settimane di stop, si arriverà fino al 30 marzo. Ogni club potrà scegliere, da lì, come proseguire insieme al proprio medico.