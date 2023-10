Continua a non trovare pace l'ex giocatore della Juve Paulo Dybala, che è incappato nell'ennesimo infortunio della sua carriera. La stella argentina è infatti uscito al 38° minuto del primo della sfida contro il Cagliari a causa di un infortunio ancora da decifrare. A preoccupare però è stato il modo in cui ha abbandonato il terreno di gioco, in lacrime e con l'aiuto dello staff medico.