1









Altra partita, altro traguardo da tagliare per Cristiano Ronaldo. Motivato a mille il portoghese. Di solito non vuole perdere neanche le amichevoli, ma stavolta è diverso: contro la Dinamo Kiev infatti l'attaccante della Juve può arrivare a 750 gol in carriera. Gliene manca uno solo per raggiungere la cifra tonda, 12 per raggiungere Pelè. Più lontani, Romario a quota 761 reti e Bican a 805. Cristiano vuole timbrare il cartellino anche per mantenere la media di più di un gol a partita. Mostruoso.