L'ultima settimana di mercato per la Juve è stata decisiva sotto ogni punto di vista, non solo per l'arrivo di Dusan Vlahovic che, ovviamente sarà destinato a spostare gli equilibri della squadra, ma anche per le cessioni che sono state messe in piedi nel giro di poche ore, in concomitanza con l'operazione che porterà Denis Zakaria all'ombra della Mole.



Ma a fare rumore è inevitabilmente quello che con ogni probabilità sarà definito il colpo dell'anno, da quando l'attaccante serbo ha deciso di sposare ufficialmente il progetto della Vecchia Signora. Rumore che sembra destinato ad incrementarsi di pari passo con la rabbia dei tifosi della Fiorentina, i quali hanno dato vita all'ennesimo striscione all'indirizzo della società. Questa volta ha prevalso l'ironia, come si evince da quanto scritto all'interno: 'Da BaggJJo a VlahovJJc, passando per ChJJesa, grazie succursale e alla prossima spesa. Fino alla fine'. La particolarità sta anche nelle doppie 'JJ' (simbolo identificativo della Juventus), con chiaro riferimento a tutte le trattative che sono andate in porto tra i due club nel corso della loro storia.