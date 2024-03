Nella prestazione negativa della Juventus, si registra anche un Federico Chiesa non certo brillante, anzi. L'attaccante italiano, partito nuovamente titolare al fianco di Vlahovic, ha faticato per tutto il tempo in cui è stato in campo. "Largo a sinistra per un tempo, incide poco e non si intende con Vlahovic. Conclude poco. Nella ripresa parte da destra ma dura solo 14 minuti. Altro cambio, altra delusione, che cosa resterà di Chiesa?", il commento dellache in pagella dà 5 al giocatore.