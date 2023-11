Alessandroai microfoni di QS ha parlato così verso Juventus Inter. Le sue parole:"A me Vlahovic piace molto. Segna, ti dà profondità, aiuta la squadra. Kean e Chiesa magari hanno più gamba, sono comunque tutte punte a cui bisogna stare attenti. Però vedo superiore il reparto dell’Inter, aiutato da un centrocampo forte in cui Calhanoglu è uno dei più bravi registi in circolazione. Se Vlahovic può decidere la partita? Guardando all’Inter, lui e Lautaro. Sono quelli che possono cambiare la partita".