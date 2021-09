Spillo, a Gazzetta, parla del campionato e della Juventus: "La favorita? L’Inter. Perché ha fatto un ottimo mercato e ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno. In fondo guardo alle altre e vedo che il Milan si è consolidato e non sarà più una sorpresa, ma rimane un gradino sotto. Mentre la Juve non ha nessuno che possa colmare il vuoto lasciato da Ronaldo. Chi li segna quei 35 gol a stagione?".