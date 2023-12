Quella di oggi è una giornata particolare per il popolo italiano e in particolar modo per i tifosi juventini, dato che tre anni fa scompariva la leggenda Paolo Rossi. A mantenere vivo il ricordo ci ha pensato il suo ex compagno Spillo Altobelli, che ha condiviso una loro foto tra le sue storie Instagram, scrivendo il seguente messaggio: "Sono tre anni che ci hai lasciato ma sei sempre nei nostri cuori. R.I.P Pablito".