Alessandro Altobelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato sulle pagine de Il Quotidiano Sportivo:



LUKAKU - "La valutazione la fa il mercato e il giocatore è richiesto. Anche a me 83 milioni sembrano un’esagerazione, ma se una società vede che arrivano acquirenti è normale che si faccia pagare. I bianconeri non so cosa se ne potrebbero fare. Hai Higuain e Mandzukic, che con Allegri ha giocato spesso largo ma resta una punta centrale. Piuttosto tieni loro due. Il fatto che Dybala abbia detto no allo scambio potrebbe essere un colpo di fortuna. Mi sembra più chiaro dire perché servirebbe all’Inter: dato che Icardi non è più parte del progetto, si va a prendere un giocatore simile".



ICARDI - "La mia fu una situazione diversa. Io avevo 33 anni e il presidente Pellegrini mi avrebbe tenuto. Solo che non mi prepararono granché all’idea che avrei giocato di meno, che non sarei più stato il titolare. Me l’avessero detto prima l’avrei presa in modo diverso, per me fu uno choc. Icardi però ha 26 anni, tante stagioni davanti. E mi sembra si sia già detto abbastanza su quanto accaduto per giudicare ulteriormente. Si deve solo prendere atto del fatto che l’Inter non lo vuole più. Dato che fino a pochi giorni fa si parlava di scambio tra Dybala e Lukaku, se fossi nell’Inter penserei a quello con Icardi".



CONTE - "Vedendo il pre-campionato dell’Inter mi sa che il top player lo hanno preso in panchina. Poi, certo, i giocatori servono. Considerato che gioca con un 3-5-2 e che c’è anche la Champions probabilmente di attaccanti ne andranno presi due".