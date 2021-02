Altobelli, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle assenze dell'Inter: "Quanto incideranno? Facendo una previsione, per l'Inter Lukaku è tanto. La sua assenza in un modo o nell'altro si farà sentire. E' un giocatore straordinario, fa reparto da solo. Ha carisma, grinta, trascina. Si farà sentire. Così come Hakimi. Nel suo ruolo è uno dei migliori ed è arrivato in Italia. Sta facendo un campionato eccezionale, ha fatto quattro o cinque gol, queste due assenze Conte ne avrebbe fatto a meno. Ma in questo momento le assenze non contano, deve cercare di vincere e fare la partita, l'Inter. E con gli uomini che ha. L'ultima? Dominò dall'inizio alla fine. Non ricordo un'altra partita con la Juve così assente. In Coppa sarà una gara molto bella e molto tirata".