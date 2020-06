1









Alessandro Altobelli, ex attaccante tra le altre di Inter e Juve, parla al Corriere dello Sport della lotta scudetto: "Juve super favorita per il titolo? Non sono per niente d’accordo. Lazio-Inter e Juve-Inter sono stati due crocevia fondamentali, eppure i nerazzurri devono recuperare una partita e secondo me torneranno in corsa. Con match ogni tre giorni la Juve è favorita perché ha 22 titolari, ma la Lazio non è più una sorpresa. Lotito può non piacere, ma è bravo a fare calcio. Da anni vince le coppe, va in Europa e ora ha battuto due volte la Juve. Io alzerei almeno le quote biancocelesti. A quanto le danno?".