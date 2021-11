All'indomani del successo della Juve per 1-0 contro la Fiorentina, così Alessandro "Spillo" Altobelli negli studi Rai, parlando anche di Serie A in generale:"La Juventus non gioca bene, non fa un buon calcio, ma ora sono importanti i tre punti. In questo momento la squadra di Allegri deve risalire in classifica, questo è ciò che conta".