Un doppio ex di Inter e Juventus, passato nella sua carriera da Milano e Torino, ha commentato alla Gazzetta dello Sport il possibile percorso inverso che potrebbe compiere Paulo Dybala qualora davvero, alla fine, non fosse rinnovato il suo contratto e la Joya decidesse di cedere alla corte nerazzurra. Si tratta di Alessandro Altobelli, che non ha dubbi: "Un giocatore come Dybala andrebbe preso a prescindere, l'Inter guadagnerebbe un top player e la Juve lo perderebbe: fa la differenza, non si discute. Dove giocherebbe nell'Inter? Lo immagino in coppia con Lautaro, subito dietro il Toro che resta il titolare. Ma Dybala potrebbe giocare anche con Dzeko. Come reagirebbero i tifosi della Juventus? Oggi i tifosi guardano meno a queste cose, certe rivalità non sono più sentite come una volta".