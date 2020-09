Ecco cos'ha risposto Alessandro Altobelli, storico attaccante dell'Inter che ha militato anche nella Juventus, alla domanda posta dalla Gazzetta dello Sport su chi sarà il capocannoniere della Serie A ai nastri di partenza: "Mi sbilancio e dico Ciro Immobile, anche se la concorrenza è di altissimo livello. Appena dietro metto Lukaku, Cristiano Ronaldo, Belotti e Dzeko. Ronaldo tirerà anche i rigori alla Juventus e per questo non metto nella classifica l’ipotetico acquisto Suarez: sarebbe complicato per l’uruguaiano vincere la classifica marcatori con un compagno così".