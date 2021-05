L'ex attaccante interista Alessandro Altobelli ha espresso un duro parere sull'operato del direttore di gara Calvarese nel derby d'Italia vinto ieri per 3-2 dalla Juventus contro l'Inter. Una partita caratterizzata da un arbitraggio spesso in difficoltà. Queste le parole di Altobelli su Rai 2: "Il grande protagonista è stato Calvarese. Ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare, non ne ha azzeccata una".



Tutte le moviole hanno severamente bocciato Calvarese. C'è però una disputa tra juventini e interisti su quale squadra sia davvero stata penalizzata dalle sue decisioni errate.