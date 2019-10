Alessandro Altobelli, a FCInter1908, ha parlato della Juventus e della super sfida con i nerazzurri.



JUVE - "La Juventus domenica non ha sbagliato niente, è stata perfetta ed ha meritato di vincere. Qualche elemento tra i nerazzurri non ha risposto come ci si attendeva, magari a causa di un giorno in meno di riposo, ma non vanno cercate scuse. Non è stata l’Inter che eravamo abituati a vedere, ma ora bisogna ripartire alla grande. Sapevamo che la Juventus fosse più forte, onore a loro, ma noi ci siamo".



INTER - "Noi interisti siamo fatti apposta per farci del male. Lukaku ha segnato e fatto bene fino a questo momento, poi alla prima partita normale, non brutta, gli andiamo tutti addosso. Quando un giocatore indossa la maglia nerazzurra tutti gli interisti devono sostenerlo. Non dimentichiamo che è stato infortunato, non poteva essere al 100%. La fiducia dell’ambiente non deve cambiare assolutamente”.



ROCCHI - "​Rocchi? Il giorno prima, in Genoa-Milan, l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore per fallo di mano in area e ha espulso il difensore rossoblù. Ora mi chiedo: in cosa l'episodio del rigore concesso all'Inter è diverso? Gli episodi sono simili, per cui forse ci sono stati due pesi e due misure. Non mi è chiara questa cosa".