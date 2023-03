A distanza di 24 ore dal derby d'Italia non si spengono le polemiche riguardo l'episodio che ha portato al gol di Filip Kostic, dove un presunto tocco di mano di Adrien Rabiot avrebbe fatto saltare i nervi a tutto il popolo interista. Come infatti è accaduto nel finale, quando D'Ambrosio e Paredes davano origine ad un tafferuglio spentosi quasi sul nascere dal buon senso e dalla clemenza degli altri componenti delle due squadre.che non è nuovo quello manifestato dal centrocampista argentino, lo stesso esibito nella semifinale Mondiale contro l'Olanda, quando scaraventò un bolide indirizzato verso la panchina degli Orange, con conseguente reazione dei calciatori avversari che lo accerchiarono in men che non si dica. Sicuramente, molto sta anche nel provocare psicologicamente l'avversario per cercare di affossarlo ulteriormente, ma va anche tenuto conto del fatto, che la testa Paredes 'la perde facilmente'.- A questo poi bisogna aggiungere anche ilche l'ex giallorosso ha ottenuto fino a questo momento, con Max Allegri che dalla gara del derby in poi ha sempre preferito altri all'argentino, lanciando anche il giovanedal primo minuto. Chiaro segnale di come Paredes sia uscito definitivamente dalle gerarchie di Allegri e della Juve stessa, che pensa inevitabilmente alnella prossima sessione di mercato.