Hamit Altintop, ex giocatore turco, passato anche da Bayern Monaco e Real Madrid, oggi fa parte della Federcalcio turca ed è stato intervistato da Calciomercato.com. Altintop ha avuto modo di parlare pure di argomenti legati al mondo Juve: "Siamo davvero molto felici di come sta crescendo la nazionale turca, avversaria peraltro dell'Italia agli Europei di quest'estate. Abbiamo una gran bella squadra in cui si respira entusiasmo. Abbiamo avuto un percorso di qualificazione agli Europei molto positivo in cui abbiamo anche battuto la Francia. È un mix di giocatori esperti come Cenk Tosun e Burak Ilmaz, ma anche calciatori molto promettenti come Under e Demiral. Sono davvero convinto che agli Europei possiamo giocare il nostro miglior calcio".



SITUAZIONE CR7 - "Ritorno al Real? Sinceramente non credo. Sono convinto abbia scelto di lasciare il Real Madrid al momento giusto. Il quadro di oggi è perfetto, secondo me non dovrebbe cambiare nulla". DEMIRAL - "Secondo me è tutta la Juventus che non ha offerto una buona prestazione in entrambe le gare contro il Porto. Devo dire che Merih ha avuto un infortunio importante l'anno scorso e gli infortuni minori che sta avendo sono perlopiù collegati a quell'infortunio. Credo che in linea generale da adesso in poi inizierà a far vedere ciò di cui è capace."