José Altafini, a QS, ha parlato della Juve e di Ronaldo: “Che Juve mi aspetto in Supercoppa? Dipende molto da come i bianconeri sapranno reagire alla lezione presa contro l’Inter, anche perché dall’altra parte troveranno un Napoli col coltello tra i denti. Questa, come ogni finale, è una sfida che tutti vogliono vincere. Ma attenzione, sarà solo un pasticcino, un assaggio del vero piatto forte: il recupero di campionato. Stasera, certo, c’è in palio un trofeo, ma non sarà determinante per il resto della stagione. La gara rinviata invece sì, perché può cambiare volto alla classifica di entrambe. Pirlo? Per il momento sta faticando molto, non è riuscito a incidere, però vanno riconosciute anche le molte assenze pesanti. Ronaldo? Io vedo che lui negli ultimi anni è devastante con le squadre piccole, ma fatica un po’ nei big match. Non credo sia dovuto all’età, sta bene fisicamente”.