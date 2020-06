Josè Altafini, ex giocatore di Juventus e Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, prendendo le parti di Maurizio Sarri nella diatriba rilanciata da Aurelio De Laurentiis sull'addio del tecnico dal club partenopeo. Ecco le sue dichiarazioni: "Le parole di De Laurentiis su Sarri? È ora di finirla con questi tradimenti, cuore ingrato e via dicendo. Questo è un mestiere come gli altri, sono professionisti, a Napoli non può ritornare sempre questa storia ogni volta che c’è un addio".