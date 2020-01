José Altafini, ex attaccante di Juve e Napoli parla del big match di domenica sera al San Paolo a Donne Nel Pallone "La Juventus viene da una serie di scudetti consecutivi e si è rinforzata di anno in anno. Nonostante questa premessa, però, credo che il Napoli abbia comunque le carte e la possibilità di battere la squadra di Sarri, se gli azzurri di Gattuso riescono a ritrovare pienamente se stessi e scendono in campo con convinzione, grinta e determinazione. Spero nella vittoria del Napoli, perché faccio il tifo per gli azzurri".