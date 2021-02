A TMW il doppio ex di Napoli-Juve, José Altafini, ha parlato della sfida: "Pirlo alla Allegri? "Max ha vinto 5 campionati, aspettiamo che ne vinca almeno uno. Se può assomigliargli nel gioco? Quando uno eredita una squadra con 22 giocatori che possono essere utilizzati quasi indistintamente, non è così difficile fare l'allenatore. E' una partita che potrebbe essere importante per il primato in classifica: se la Juve vince diventa ancora più pericolosa. Il Napoli è un po' dottor Jekyll e mr Hyde, ne gioca una male l'altra meglio. E' difficile giudicarlo: tre anni fa era fortissimo poi pian piano è peggiorato, colpa dei giocatori non adatti al Napoli".