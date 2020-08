José Altafini, ex attaccante tra le altre della Juve, parla ai microfoni di Radio Bianconera del nono scudetto consecutivo vinto dai bianconeri: "Lo scudetto della Juventus? Vincere nove scudetti è un traguardo incredibile, c’è molto merito ma anche demerito degli avversari perché nessuno ha contrastato i bianconeri. L’Inter e le altre quest’anno potevano farcela, ma hanno perso tanti punti per strada. Sicuramente questo è stato il campionato vinto in maniera più normale, perché negli altri aveva vinto surclassando gli avversari, quindi forse quest’anno la Juventus è mancata in qualcosa. I bianconeri hanno perso molte partite, concedendo risultati agli avversari che però erano addormentati. Sicuramente con Sarri la Juventus non ha giocato come negli anni passati, Chiellini è stato un grande assente”.