José, doppio ex di Milan e Juventus, ha parlato a Tuttosport a due giorni dalla sfida: «Una gara che purtroppo conta poco rispetto al passato. Il Milan ormai deve pensare già all’anno prossimo; mentre la Juve può e farebbe meglio a concentrarsi solo sulla possibilità di vincere la Coppa Italia».- «Dusan è bravo, ma il rendimento dei centravanti dipende molto dal gioco della squadra. Ad esempio nel Bologna che crea tante occasioni da gol, sarebbe più facile per Vlahovic rendere e brillare maggiormente. Quando, come nella Juve, il centrocampo non funziona alla fine le colpe ricadono sempre sulle punte…».- «Ha avuto un po’ di infortuni che l’hanno frenato negli ultimi due anni. A me Chiesa piace; perché punta sempre i difensori avversari ed è tra i pochi giocatori in giro che sa saltare l’uomo con facilità. Ripartirei da lui l’anno prossimo».- «Mi piace tanto. Chi lo prende sicuramente fa un bel colpo. A Bologna sta facendo una grandissima stagione. È normale che sia seguito dai club più importanti. Chissà, magari continuerà a lavorare con Thiago Motta…».«Il suo Bologna è la squadra più bella che c’è oggi in Italia. Già allo Spezia aveva fatto ottime cose, ma adesso si sta superando. La squadra di Motta gioca meravigliosamente bene. Mi piacerebbe vederlo alla guida di una grande squadra, è un allenatore da prendere».