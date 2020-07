Il 24 luglio non è solo il giorno di nascita di John Hansen e dell'insediamento della famiglia Agnelli nella Juventus, ma è anche il compleanno di Jose Altafini, celebrato oggi dal club bianconero su Twitter. Per la precisione, l'ex bomber italo-brasiliano compie 82 anni. Con la maglia della Juve ha totalizzato 37 gol in 119 gare ufficiali tra il 1972 e il 1976. Con la Vecchia Signora ha vinto gli scudetti del '73 e del '75. In occasione di quest'ultimo trionfo, segnò un gol decisivo nello scontro diretto contro il Napoli, sua ex squadra, il che gli valse il soprannome di core 'ngrato da parte dei napoletani.