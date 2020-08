Ecco il commento di Diego Alonso, allenatore dell'Inter Miami, sull'arrivo nella sua squadra di Blaise Matuidi: "Sono molto felice che si sia unito a noi. È senza dubbio un giocatore di altissimo livello. Lo stavamo monitorando da parecchio tempo e fortunatamente siamo riusciti a chiudere l’affare. Ci fornirà sicuramente tutta la sua qualità in campo. È un giocatore molto dinamico, che può aiutare la squadra ad essere più dinamica, che contribuisce alla qualità a centrocampo e può aiutarci a fare un salto in avanti. Portare qui un vincitore della Coppa del Mondo che giocava per la Juventus e ha ancora tanto buon calcio da dare dimostra quale sia l’ambizione del nostro club, l’ambizione di ciascuno di noi in questa società. Vogliamo giocatori vincenti, giocatori con un grande presente e questo può aiutarci a costruire un grande futuro in modo da poter competere contro le migliori squadre in MLS".