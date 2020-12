Si allontana l'ipotesi Juventus per Marcos Alonso. Il terzino è in uscita dal Chelsea dove non trova molto spazio e ha voglia di cambiare aria, i bianconeri l'avevano messo nella lista degli obiettivi per rinforzare quella fascia sinistra dove al momento c'è solo Alex Sandro e il giovane Frabotta, oltre a Danilo adattato in quella zona del campo. Secondo l'Indipendent però Alonso sarebbe vicino al ritorno in Spagna e al prestito all'Atletico Madrid.