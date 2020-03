La lotta scudetto a tre, ha reso il campionato italiano più divertente. Matias Almeyda, ex centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Tmw della corsa scudetto tra Juve, Inter e Lazio, Ecco le sue parole: "Il primo posto dà delle bellissime sensazioni. Questa Lazio è una squadra che gioca un calcio dinamico, fatto di qualità, tanti passaggi e pressione costante, un gioco che ispira fiducia. Ci sono tanti giocatori di livello. e la possono fare. Chiaramente non sarà facile, la Juve ha una rosa fortissima e in Italia vince da tanti anni. Senza dimenticare l’Inter. Somiglianza con la mia Lazio? Poche, devo essere sincero. Inzaghi e i suoi giocatori sono nettamente diversi da mister Eriksson e dalla mia Lazio".