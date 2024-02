Il contratto che lega il centrocampista francese classe 1995 Adriene la Juventus è in scadenza al termine della stagione attuale, dopo il prolungamento di una stagione al termine della scorsa. Tutto aperto quindi per quanto riguarda il suo futuro anche se certamente è una colonna portante agli ordini di Massimiliano Allegri che non vorrà privarsene. Stando a quanto riferisce il giornalista Pedro Almeida, prossima avversaria della Vecchia Signora in campionato, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista in scadenza con la società bianconera. Anche se Madama vorrebbe rinnovargli il contratto.