Si è conclusa anche l'ultima gara prima della sosta natalizia per la, che ora si riporta ad un punto di distacco dall'Inter e continua a restare nella scia dei nerazzurri. Ma il risultato di oggi è forse la cosa meno entusiasmante di quanto si è visto allo, perchè a rubare la scena è stato il talento di Kenan, che ha lasciato un'impronta enorme nella giornata di oggi. Data che sarà destinata a passare nella storia come quella cheIl suo impiego in campo era stato richiesto dai tifosi nelle settimane precedenti e appena Allegri ha saputo accontentarli, ecco che a farlo è stato anche il talentino turco.- Gli sono bastati 8 minuti per mettere la sua firma su questo match, quando dall'out di sinistra con un semplice tocco, ma che di semplice non ha niente, è riuscito a saltare tre difensori del Frosinone e a presentarsi da solo davanti a Turati, battendolo con un potente rasoterra sul suo palo. Da li in poi ha acquisito maggiore fiducia nelle sue capacità e ha regalato giocate di pura classe, in cui sono viste tutte le sue qualità nascoste e che ora possono rivelarsi decisive per il proseguo della stagione della Vecchia Signora.- Ma quella dello Stirpe è stata una gara importante anche per Dusan, partito dalla panchina proprio per far posto a Yildiz, ma che ha comunque fatto parlare di se anche da subentrato. Da attaccante puro la rete di testa che ha riportato i bianconeri sul 1-2, consegnandoe 3 punti pesantissimi. Ce ne sarebbe stata anche un'altra di rete, annullata però dal VAR per posizione di fuorigioco.