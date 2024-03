Quando è stato costruito l'Allianz Stadium?



L'accordo con il comune di Torino



Quando è stato inaugurato



Quanto è costato?



Quanti posti ha l'Allianz Stadium? La capienza



I settori dell'Allianz Stadium

Ovest 1 Laterale

Ovest 2 Laterale

Ovest 2

Est 1 Centrale

Est 2 Centrale

Est 1 Laterale

Est 2 Laterlae

Nord/Sud Est 2 Laterale

Family

Sud

Nord

Juventus Premium Club

Ospiti



La distanza tra spalti e campo



Si fanno eventi all'Allianz Stadium?



Protagonista a Euro 2032



Perché si chiama Allianz Stadium?

è la casa della, l'impianto dove i bianconeri giocano tutte le partite interne della stagione.Situato nel quartiere "Vallette" di Torino, è uno degli stadi più moderni d'Italia, oltre a essere uno dei pochi di proprietà di una società calcistica.Il giorno 8 settembre 2011 è stata una giornata di festa per la Juventus, che ha presentato al mondo il suo nuovissimo stadio con una cerimonia di inaugurazione mozzafiato. Il taglio del nastro, compiuto dal Presidente, ha segnato il culmine di un progetto durato oltre un decennio. Fin dagli ultimi anni del XX secolo e i primi del XXI secolo, si è lavorato per dotare il club di una struttura all'avanguardia, interamente dedicata al calcio e alla sua vivida esperienza.Questo nuovo stadio è il risultato tangibile di un impegno incessante per creare un luogo che rispecchi l'anima del calcio e soddisfi le esigenze di tutti coloro che vivono questo sport in tutte le sue sfaccettature. Dai tifosi che potranno finalmente vivere l'emozione di essere quasi in campo, alle famiglie che troveranno un ambiente tranquillo e sicuro con servizi dedicati per i più giovani, fino a chi desidera combinare il divertimento della partita con opportunità di networking e affari.Il percorso verso la realizzazione di questo ambizioso progetto ha conosciuto molteplici tappe., culminato poi con un importante addendum nel maggio del 2009. Questi passaggi hanno segnato il cammino verso la creazione di uno stadio che non solo rappresenta un'importante icona per il calcio italiano, ma anche un punto di riferimento per l'intera comunità sportiva a livello mondiale.Nel luglio del 2009,. Questi lavori giungono a termine due anni dopo, nel luglio del 2011. Durante l'estate, si svolgono i collaudi e il 3 settembre dello stesso anno lo stadio riceve l'agibilità. Cinque giorni dopo, la Juventus e i suoi tifosi si preparano a scoprire la loro nuova casa.Il 8 settembre 2011, viene ufficialmente inaugurato lo Juventus Stadium (che successivamente diventerà l'Allianz Stadium nel 2017 per ragioni di sponsorizzazione) con un'amichevole tra lae il. La prima partita ufficiale si tiene contro il Parma, con una vittoria per 4-1 che segna l'inizio dei nove campionati consecutivi vinti dai bianconeri nel decennio d'oro della storia del club.La Juventus ha investitomilioniper la costruzione del nuovo stadio di proprietà. Inaugurato nel maggio del 2012, l'impianto ospita anche il, un centro dedicato alle visite mediche dei nuovi giocatori bianconeri, e il J-Museum, composto da 14 stanze distribuite su due piani. Ilè caratterizzato da gigantografie raffiguranti i campioni della storia della Juventus e da citazioni iconiche che rappresentano la cultura sportiva del club.L'impianto è stato originariamente progettato per ospitare 41.147 posti a sedere, tra cui 3.600 posti premium, che nel corso degli anni sono stati aumentati grazie a implementazioni successive. Nell'estate del 2013, sono stati introdotti altri due settori premium chiamati "", con una capacità di 328 posti ciascuno. Tre anni più tardi, ulteriori lavori sono stati effettuati nelle aree T100 e nella Tribuna Nord, portando la capacità totale dello stadio a 41.507 posti.Indipendentemente dal settore, la visuale del campo è eccezionale: non esiste alcuna barriera che separi i tifosi dal terreno di gioco, con una distanza minima di soliLo stadio è stato progettato non solo per essere un luogo di competizioni sportive, ma per essere vissuto pienamente ogni giorno dell'anno. Con un servizio innovativo ed esclusivo di eventi "tailor made", l'Allianz Stadium offre la possibilità di sviluppare il proprio business in modo unico.Presso l'Allianz Stadium è possibile organizzare una vasta gamma di eventi, tra cui meeting, pranzi aziendali, convention, cene aziendali e molti altri, in un ambiente eccezionale. Gli spazi, caratterizzati da ambienti personalizzabili e dotati di illuminazione adattabile in ogni sala, si prestano facilmente a soddisfare ogni tipo di esigenza e di utente.Le ampie sale e la varietà degli allestimenti disponibili consentono di accogliere e intrattenere fino a, offrendo un'esperienza unica e indimenticabile per ogni occasione. Gli Europei del 2032 sono stati assegnati con una co-organizzazione tra Italia e Turchia . In Italia, le città hanno tempo fino alla fine del 2026 per presentare un massimo di dieci candidature, da cui verranno selezionate le cinque finaliste. Ad oggi, l'unica città italiana certa di ospitare una parte dell'evento è Torino, con il prestigioso, casa della Juventus.La Juventus ha recentemente concluso un accordo con Allianz che include diverse importanti disposizioni. In primo luogo, l'accordo prevede l'estensione del diritto di naming dell'Allianz Stadium, che sarà valido dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2030 . Inoltre, l'accordo prevede una maggiore visibilità per il marchio Allianz attraverso il training kit della Prima Squadra, oltre a concedere alcuni diritti di sponsorizzazione nel settore femminile.Una delle prime manifestazioni visibili di questo accordo sarà durante la semifinale di andata della Coppa Italia, dove la Juventus affronterà il Milan a San Siro. Durante il riscaldamento prima della partita, i giocatori bianconeri indosseranno maglie con il logo Allianz, un segno che accompagnerà i pre-partita della Juventus per i prossimi dieci anni.