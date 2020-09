di LB, inviato a Torino

Ecco i primi tifosi. Che non si vedevano da marzo e che si ritrovano in mille nel tempio bianconero, finalmente riaperto anche a loro. All'Allianz Stadium ci saranno finalmente i cancelli aperti: su invito della società, scelti tra i biglietti solitamente destinati agli sponsor della squadra, alcuni temerari stanno sfidando la pioggia e godendo di un appuntamento con la storia. Una storia pronta a ripartire, quella della Juventus. Con la prima di Andrea Pirlo che sarà contro la Sampdoria del veterano Ranieri. Non sarà un supporto immenso, ma qualcosa inizia a girare: sugli spalti si vedono i volti dei tifosi e la normalità sembra più vicina.