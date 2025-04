Allianz Stadium, l'investimento della Juventus già ripagato: ricavi record

Getty Images

L'impatto dell'Allianz Stadium sui conti della Juventus

L', di cui nei giorni scorsi ha parlato anche il Facilities Management Director bianconero, intervenuto durante la terza puntata del format di DAZN "Stadi 5.0", ha avuto un impatto notevole (in positivo) nel recente passato sui conti della Juventus , che in questo senso ha segnato un'epoca in Italia diventando la prima società ad adottare un impianto di proprietà.Come ricostruito da Calcio & Finanza, dal 2007 a oggi i ricavi della Juventus su questo fronte sono aumentati in maniera straordinaria. Per fare un confronto, si è passati dai 10,1 milioni di euro incassati nella stagione 2010/11 – l'ultima giocata nel vecchio stadio – ai 62,5 del record registrato nel 2018/19. Questo dato ha continuato a crescere costantemente negli anni, soprattutto dopo l'inaugurazione dell'Allianz Stadium. La prima stagione nel nuovo impianto ha portato 27,4 milioni di euro, con incrementi progressivi in quelle successive (escludendo la 2020/21, fortemente influenzata dalla pandemia), arrivando a 34,9, 38,2, 41,2, 39,3, 49,2, 49,6, 62,5, 49,2, 32,2 e 61,5 milioni, fino a toccare i 57,7 milioni nell'ultimo anno.

Investimento già ripagato

Questi ricavi hanno permesso alla Juventus in questi 14 anni di investire e ripagare ampiamente l'Allianz Stadium, per cui erano stati spesi quasi(di cui 25 per il diritto di superficie per 99 anni, 116,5 per l’investimento dell'impianto stesso e 42,5 per la sede e il centro sportivo della Continassa).