Ventuno persone senza lavoro. Il motivo? Il settore catering è stato messo in stand by in seguito alle norme anti covid. Colpita anche la società che operava all'Allianz Stadium, direttamente da Varese: "L'azienda per cui lavoro come responsabile, la Tama srl - racconta Virgilio Maroso - ha in gestione i servizi di sanificazione cucine (dal lavaggio delle stoviglie alla pulizia) presso l'aeroporto di Malpensa, in particolare quelli che riguardano i voli a lungo raggio, e dell'Allianz Stadium durante le partite della Juventus, non in forma diretta per il club bianconero ma attraverso una società esterna: per colpa del virus, l'attività in entrambi i settori è stata azzerata. So che non siamo i soli in questa situazione, ma al danno si aggiunge la beffa dell'illusione perché se il presidente dell'Inps dichiara che entro il 12 giugno tutti coloro che hanno diritto alla cassa, la riceveranno, le persone normali pensano che accada davvero. Quando non succede nulla, come dovrebbero sentirsi? Chi dà la sua parola dall'alto, si mette nei panni di questa gente e delle loro famiglie? Capiamo che non c'è la volontà di tenere chiuso un aeroporto o uno stadio, ma perché non mantenere ciò che viene promesso ed è dovuto?". Da NoiVarese.