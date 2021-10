. Riempito di pubblico più delle scorse volte e finalmente vicino al tutto esaurito con il 75% dei biglietti vendibili (il nuovo decreto) lo Stadium mira a tornare vero e proprio fortino per la Juventus. E nel riscaldamento fa le prove: tanti cori per Andrea Barzagli, a bordocampo come opinionista di Dazn. La leggenda bianconera è stata omaggiata dal pubblico e si è scambiato abbracci con tutti, del resto lui della Juve è un pezzo importante di storia.