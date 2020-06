1







di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Com'è l'atmosfera attorno all'Allianz Stadium? Di sicuro non quella delle grandi attese. Mancano i camioncini, manca l'entusasmo, le sciarpe e le bandiere. Mancano i tifosi, ed è un'assenza pesante, ingrigita dalla pioggia che di tanto in tanto si ferma su Torino. Qualche tifoso, oltre agli addetti ai lavori, ad attendere le squadre all'arrivo allo stadio; le forze dell'ordine hanno chiuso Corso Scirea, e nell'area entrano soltanto i giornalisti in possesso di valido tesserino. Non c'è che dire: il calcio sì riparte, ma lo fa con un alone ancora troppo lontano dalla realtà. Fuori dallo stadio solo uno striscione di alcuni tifosi: "Km d'amore", si legge.



19.39 - Dieci minuti dopo il Milan arriva la Juve. Tutte le immagini in gallery



19.29 - Il primo ad arrivare è Nedved. Qualche istante dopo, ecco il Milan.



