La Juventus quest'anno celebra il decennale dell'Allianz Stadium. Come in un contrappasso dantesco dei più crudeli, questo anniversario decennale è il peggior anno di sempre per quanto riguarda l'andamento casalingo dei bianconeri. Negli ultimi 12 mesi, infatti, la Juve ha perso tante partite in casa quante ne aveva perse nei precedenti nove anni!Fino a un anno fa, la Juve nel fortino dello Stadium aveva perso solo 6 partite in Serie A: contro l'Inter nel 2012, contro la Sampdoria nel 2013, contro l'Udinese nel 2015, contro la Lazio nel 2017, contro il Napoli nel 2018 e contro la Roma nel 2020. Solo negli ultimi dodici mesi, da dicembre 2020 ad adesso, sono arrivati altrettanti ko! Dallo 0-3 con la Fiorentina alle porte dello scorso Natale, passando per lo 0-1 col Benevento e lo 0-3 col Milan, fino al trittico di questo difficilissimo inizio stagione di Allegri: 0-1 con l'Empoli, 1-2 col Sassuolo e 0-1 con l'Atalanta.