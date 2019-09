Roberto Goretti, oggi ds del Perugia, parla a La Gazzetta dello Sport di Conte e Sarri, due allenatori che conosce molto bene visto che entrambi lo hanno allenato all'Arezzo: "La differenza tra i due secondo me è che Conte ti entra nel cuore, Sarri nella testa. Antonio era alla sua prima avventura e al primo discorso ci disse: “Io tra 5 anni o alleno la Juve o smetto”. Il resto è storia. Con lui è impossibile non arrivare carichi al mille per cento a una partita. Maurizio invece studiava ogni situazione di gioco nel minimo dettaglio: impossibile arrivare impreparati sul campo".