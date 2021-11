La Juventus ha ancora a libro paga Andrea Pirlo, che per questa stagione gode di uno stipendio da 1,8 milioni di euro. L'ex allenatore bianconero era accostato alle due squadre di Genova, ma il Genoa è sfumato dopo che, esonerato Ballardini, il Grifone ha ingaggiato Andriy Shevchenko. L'altra opzione allora rimane la Sampdoria, il cui tecnico Roberto D'Aversa è in costante bilico e la sconfitta di oggi col Bologna non aiuta.