Mejor % de victorias de entrenadores en activo de las grandes ligas (al menos 50 partidos con su club):



74.25% Ancelotti

72.67% Guardiola

68.77% Allegri

67.09% Pochettino

63.53% Tuchel

61.19% Klopp

58.99% Simeone

56.13% Lopetegui

54.96% Pioli

53.6% Arteta pic.twitter.com/SvY4ayye0R — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) April 22, 2022

Secondo i dati raccolti dall'agenzia di statistica BeSoccerPro, c'è anchetra. Prendendo in considerazione i tecnici in attività nei cinque maggiori campionati europei e con almeno 50 partite in panchina, Allegri ha una percentuale di vittorie in campionato del 68,77%, dietro soltanto ad Ancelotti (74,25%) e Guardiola (72,67%). Seguono Pochettino, Tuchel, Klopp, Simeone, Lopetegui, Pioli e Arteta.