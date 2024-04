L'allenatore che ha vinto più trofei con la Juventus

6 campionati italiani

2 Coppe Italia

1 Coppa dei Campioni

2 Coppe Uefa

1 Coppa delle Coppe

1 Supercoppa Uefa

1 Coppa Intercontinentale



Chi è Giovanni Trapattoni

Nel corso della storia della Juventus, tre allenatori hanno vinto più di 10 trofei, staccando tutti gli altri. E' il caso di Massimiliano Allegri . Che hanno chiuso a chiave il loro posto nella hall of fame di questa società.Proprio Max, con la, ha la possibilità di arrivare a 12 coppe: sarebbe un traguardo importante, e potrebbe garantirgli una finestra sul futuro. Ma il primato? No, quello è ben saldo. E altrove.E' infatti il Trap,, l'allenatore più vincente della storia juventina.Trapattoni ha alzato al cielo. Eccoli qui:Noto con il soprannome Trap, è generalmente considerato il tecnico più rappresentativo del calcio italiano del secondo dopoguerra.Ha conquistato campionati in Italia (un record di sette), Germania, Portogallo e Austria (uno ciascuno), per un totale di dieci trofei nazionali, rendendolo uno dei sei allenatori - insieme a Tomislav Ivić della Jugoslavia, Ernst Happel dell'Austria, José Mourinho del Portogallo, Eric Gerets del Belgio e il connazionale Carlo Ancelotti - capaci di vincere almeno un torneo nazionale di prima divisione in quattro paesi diversi. A questi si aggiungono sette titoli internazionali, che lo collocano al sesto posto al mondo e al quarto in Europa per numero di trofei conquistati in tale categoria.Successivamente è diventato allenatore, emergendo precocemente e ottenendo la maggior parte dei successi sulla panchina della, squadra che ha guidato ininterrottamente dalal- il ciclo più duraturo nella storia del calcio professionistico italiano - e nuovamente dalal. Ha vinto sei campionati di Serie A e due Coppe Italia con la Juventus, diventando il primo allenatore nella storia a vincere le tre principali competizioni per club organizzate dall'UEFA con la stessa squadra. Inoltre, ha vinto tutte le manifestazioni allora gestite dalla confederazione, un'impresa mai riuscita prima nel calcio europeo, facendo diventare la Juventus una delle migliori squadre nella storia della disciplina, anche grazie all'innovativa zona mista.Ha ricoperto il ruolo didella nazionale italiana dal 2000 al 2004 e successivamente della nazionale irlandese dal 2008 al 2013. Durante il suo mandato con l'Irlanda, ha sfiorato la qualificazione al campionato del mondo 2010 dopo una polemica sfida di spareggio contro la Francia e ha successivamente qualificato la squadra al campionato d'Europa 2012, raggiungendo questo traguardo per la prima volta dal 1988.