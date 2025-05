Gazzetta - Elkann convoca un vertice per risolvere la questione allenatore: primi contatti con Pioli

Lasi è trovata, suo malgrado, ad incassare un doppio no nel giro di una manciata di giorni: il primo, senza quello che ha fatto più rumore, è stato quello di, il quale ha deciso di dare continuità al progetto Napoli dopo lo Scudetto appena conquistato alla guida degli azzurri. A seguire, è arrivato anche il rifiuto da parte di, che ha preferito mantenere la parola data alla Roma e che per le prossime tre stagioni guiderà la formazione giallorossa.A poco meno di tre settimane dall'inizio del Mondiale per Club, che la Juve affronterà con Tudor in panchina, continua a regnare assoluta incertezza riguardo al ruolo di guida tecnica della formazione bianconera nella stagione 2025/26. Per questo motivo, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport,avrebbe convocato un vertice piuttosto urgente, alla presenza dei volti nuovi della società bianconera - ovvero- per fare il punto della situazione e pianificare le prossime mosse relative non solo al prossimo tecnico bianconero ma anche alla figura del direttore sportivo. Il luogo dell'incontro sarà proprio Monaco di Baviera dove i vertici bianconeri saranno presenti in occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma questa sera alle ore 21.00.

Contatti per Pioli

Il ruolo di ds

Sempre secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il nome che sarebbe tornato improvvisamente in auge in casa bianconera è quello di Stefano Pioli. Per il tecnico dell'Al-Nassr, legato al club saudita fino al 2027, ci sono già stati i primi contatti indiretti e ora toccherà a Comolli capire se è giunto il momento di spingere sull'acceleratore o di virare su altre piste. Le candidature di Marco Silva e Roberto Mancini, infatti, sembrano rimanere in piedi.Sui Pioli, va detto, si è registrato anche l'interesse da parte dell'Atalanta, la quale ha ormai preso atto dell'addio di Gian Piero Gasperini. E a proposito di Juve, alla Dea piace un ex bianconero, ovvero Thiago Motta.Tra i temi del summit in terra bavarese, ci sarà anche quello relativo al direttore sportivo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Comolli sarà il direttore generale e sarà operativo anche sul mercato, ma verrà quasi certamente affiancato da un direttore sportivo.Tra gli stranieri piace Diego Lopez (ex Lens), mentre in Italia è apprezzato Ricky Massara, reduce dalla stagione in Francia con il Rennes, ma che con Pioli ha lavorato e vinto uno Scudetto al Milan. L’idea dei vertici juventini è quella di ampliare e rinfrescare la struttura sportiva a tutti i livelli. Per il ruolo di vice ds/capo scout si va verso il ritorno di Matteo Tognozzi.