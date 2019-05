La Juventus sta ancora cercando l'erede di Massimiliano Allegri. LEGGI QUI ) ma la partita per la panchina bianconera è ancora aperta. Fabio Paratici, infatti, vuol attendere l'esito delle finali europee e proprio per questo l'annuncio sul nuovo allenatore della Juventus arriverà solo nei primi giorni della prossima settimana. Oltre a Sarri restano in corsa sia Pochettino che Klopp, oltre al sogno Pep Guardiola sul quale però non arrivano conferme circa un accordo con il club bianconero.