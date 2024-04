Juventus, futuro allenatore: cosa filtra su Conte

Secondo Tuttosport, non è ancora da escludere del tutto che Massimilianopossa rimanere allaper il suo ultimo anno di contratto. La decisione, con tutta probabilità, sarà presa nelle prossime due-tre settimane, ma nel frattempo alla Continassa si sta facendo più di un pensiero sul possibile sostituto. Non è un segreto, infatti, che stato avviato un dialogo con(o i suoi rappresentanti), profilo che piace nell'ipotesi di un rinnovamento basato su un allenatore giovane ed emergente, un po' com'era Antonionella primavera del 2011.Ecco, a proposito di Conte. Stando sempre al quotidiano, al momento non trova riscontri la notizia che un dirigente della Juve lo abbia contattato, anche perché Francesco- se il riferimento è a lui - si sta occupando in maniera intensiva della ricerca del nuovo sponsor di maglia. Se ne parlerà (sempre di più) a breve, mentre si sta entrando nel vivo del periodo tradizionalmente dedicato alla programmazione del futuro.