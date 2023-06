Detto che Allegri per ora resta l'allenatore della Juve e fino a prova contraria sarà così anche la prossima stagione, in caso di addio, Igor Tudor come riferisce Tuttosport resta il candidato più forte per sostituire il livornese. Sono due i motivi che lo mettono davanti a tutti e anche a Sergio Conceicao, altro tecnico nella lista dei papabili. Il primo è il fatto che Tudor conosce già l'ambiente bianconero essendoci stato nell'anno di Pirlo e prima da giocatore. E poi c'è il fatto che il croato si è liberato dal Marsiglia a differenza ad esempio di Conceicao che è sempre sotto contratto con il Porto.