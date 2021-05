Il futuro di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus appare sempre più precario. Si sprecano dunque le speculazioni su chi lo sostituirà sulla panchina bianconera dopo questa difficile stagione. Uno dei nomi che più sono circolati in questi mesi è quello di Zinedine Zidane in uscita dal Real Madrid. Secondo Sky Sport tuttavia è poco probabile che sia l'ex fuoriclasse della Juve ad approdare alla corte di Andrea Agnelli. Lui sogna la nazionale francese, inoltre non sarebbe molto propenso a prendere in mano una squadra in un momento economico non troppo florido.