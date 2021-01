L'Inter nel lunch match di questa domenica di Serie A ha pareggiato a Roma per 2-2 dopo essere passata in vantaggio, venendo raggiunta dai giallorossi negli ultimi minuti. Due punti persi dunque, che fanno seguito alla sconfitta dell'Epifania contro la Sampdoria e che permettono al Milan di allungare in testa alla classifica, oltre a mettere la Juventus nella condizione di poter accorciare ulteriormente qualora dovesse battere il Sassuolo nel match tuttora in corso. Ad Antonio Conte non vengono ormai perdonate dai tifosi le scelte tattiche, il puntare su certi giocatori piuttosto che su altri, l'atteggiamento eccessivamente difensivo nel finale...

Su Twitter nella giornata di oggi è imperversato l'hashtag #ConteOut: qui di seguito una raccolta di commenti (quasi tutti in inglese) di tifosi nerazzurri furiosi da tutto il mondo!