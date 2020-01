Con la bellezza di 22 trofei, è Pep Guardiola il tecnico più vincente degli ultimi dieci anni. Ora al City, il catalano ha conquistato una Champions League, due Mondiali per Club e 6 titoli nazionali in dieci anni, a cui ha fatto seguire altri 13 titoli "minori". Al secondo posto, segue distaccato di sette coppe, Jorge Jesus, attuale tecnico del Flamengo, con cui ha vinto la Libertadores, anche se le sue fortune si legano più ai tre campionati vinti con il Benfica. Al terzo posto, invece, c'è Massimiliano Allegri: pesa forse lo zero nelle competizioni europee, ma i sei Scudetti (cinque con la Juve) e le sette coppe tra quelle nazionali, hanno arricchito di ben 13 trofei la sua bacheca. Altre presenze italiane, infine, ci sono Carlo Ancelotti (10) e Antonio Conte (7).